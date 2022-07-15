全美最大銀行摩根大通今天公布上季獲利銳減28%，股價重挫3.5%。摩根大通業績反映消費支出、企業借貸穩健，高層認為美國經濟短期內不致衰退，但不確定性猶存。

美股財報季隨金融業巨擘公布業績加溫。摩根大通集團（JPMorgan Chase）第2季獲利86.5億美元，低於去年同期的119.5億美元；營收成長1%。摩根士丹利（Morgan Stanley）同期獲利下滑29%，營收衰退11%。

這兩家大型銀行上季每股盈餘與營收都不如分析師預期。摩根大通股價重挫3.5%，為道瓊工業指數30檔成分股中表現第2差的股票；摩根士丹利股價下跌0.4%。

美國通貨膨脹衝上40年高點，促使聯邦準備理事會（Fed）積極升息，股票及加密貨幣等高風險資產揮別過去兩年大好行情。但美國勞動市場依舊吃緊，消費者儘管信心低落，仍因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行後存款增加而手頭寬裕，具經濟支柱地位的消費支出尚未顯著降溫。

摩根大通表示，即使通膨居高不下，客戶仍持續消費、企業持續借貸、貸款損失基本上不存在。但高層警告，經濟變數較往常增加，購併等大型企業活動減少，摩根大通為此提列更多呆帳準備金。

摩根大通宣布暫停回購股票，以利累積資本。聯準會6月的年度壓力測試顯示，全美各大銀行都能挺過嚴重經濟衰退，但多家銀行必須提列更多準備金。

摩根大通業績未明確反映美國經濟是否步向衰退，執行長戴蒙（Jamie Dimon）甚至以「還不錯」形容當前景況。但他坦言經濟確實存在眾多嚴重問題，「軟著陸」或「硬著陸」都有可能。

戴蒙這幾個月多次警告，聯準會積極緊縮貨幣政策、2月爆發的俄烏戰爭在全球引發連鎖效應，眾多前所未見的因素匯聚可能對經濟形成重大打擊，但他口中的「經濟颶風」尚未到來。

摩根士丹利高層也在公布第2季業績後呼應上述說法。

摩根士丹利執行長高聞（James Gorman）說，在通膨與地緣政治亂局影響下，如果非要以一個單字形容經濟，他會用「複雜」。但他接著補充，當前經濟複雜程度還不到2008年金融海嘯時期。