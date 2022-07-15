炎熱夏天許多人愛吃生魚片，一名網友分享，在墾丁後壁湖吃生魚片消暑，他們點了一份400元的版本，餐點上桌後讓他們全都愣住，因為裡面竟然有5種不同的種類的生魚片，且每一種至少都有15片，超大份量讓網友全看傻，不少人暴動直呼這在哪？

一名網友近日在臉書社團《爆廢公社二館》上發文分享，在墾丁某間餐廳點了一份生魚片，餐點送上來後讓他們瞪大眼睛，因為一份只要400元的生魚片，竟然超級無敵大盤，而且還有5種不同的種類的生魚片，每一種粗估都有15片左右。

便宜又份量大的生魚片吸引上萬人狂讚，不少人網友求問店家的位置，「在後壁湖那邊囉！餐期都排隊到天荒地老」、「也太划算了吧」、「俗到靠北，如果全都是鮭魚的話就更好」、「也太便宜了，在哪裡啊？」另有內行網友透露，這家就是墾丁後壁湖的邱家生魚片，生魚片的價格真的很便宜。

不過，也有網友表示，墾丁後壁湖的價格好像就是這樣，蠻多店家都有很實惠價格的生魚片可以選擇。而且這邊感覺就是主打新鮮便宜的生魚片，真的想吃到很厲害的，還是一分錢一分貨。「沒有油脂的鮭魚真的超難吃」、「這油花完全不行，但若只是為了『生魚片』這三個字，倒是可以」。