日本演藝圈又傳噩耗，知名女星中丸紫苑(中丸シオン，又譯中丸詩音)驚爆病逝，生命永遠停留在38歲這一年，死訊已被經紀公司證實，僅透露她生前受疾病所苦，如今因病離開，之後告別式將不對外開放。

中丸紫苑病逝，消息震驚演藝圈，其所屬經紀公司已證實此事，對外發布了訃文，透露她是在本月11日病逝，至於死因，經紀公司僅透露她生前長期因病療養，但仍不幸於11日7點23分撒手永眠，公司尊重家屬意願，中丸紫苑的喪禮將低調舉行，僅開放至親好友參加，並擇期舉辦追思會。

曾與中丸紫苑父親中丸新將合作過的名導演樋口尚文，受邀出席家族喪禮，事後發文哀悼，表示對於她的離開感到無比痛心，透露中丸紫苑其實已對抗病魔長達5年，但期間她堅持熱愛的表演工作，「在面對疾病的同時，也勇敢地繼續挑戰電影與舞台劇演出」，對她的印象是聰明而充滿自信，即使罹病，中丸紫苑也從不擔心自己病情，非常堅強。

中丸紫苑身為星二代，自小就作為童星出道，經常參與電視廣告、話劇、電影等演出，2004年她演出了生涯代表作《超人力霸王納克斯(Ultraman Nexus)》，飾演男主角的戀人齋田莉子也就是「黑暗浮士德」，讓她大開知名度，成了家喻戶曉的知名女星，還曾與女星幸田尚子組成雙人團體「幸丸事件」，挑戰諧星領域，參加過笑星界盛事《M-1大賽》和《短劇之王》，同時繼續戲劇演出，這些年陸續接演過《讚啦！光源氏》、《警視廳‧搜查一課》及電影《嗜血慾女》、《尋人啟弒》等，如此才華洋溢，如今卻不敵病魔逝世，讓人感到相當惋惜。