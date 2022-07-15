金管會宣布已於13日透過視訊方式，與以色列證券監理機關（ISA）簽署金融科技合作備忘錄（FinTech MOU），為續與波蘭、美國亞歷桑那州、法國、加拿大後完成的第5份金融科技合作備忘錄，將讓台以雙方金融主管機關兼進行互惠互利合作。

ISA為以色列資本市場的監理機關，並負責推動金融服務領域的科技與業務創新，且與金管會同為「全球金融創新聯盟」（GFIN）的成員。雙方此次分由金管會主委黃天牧與ISA主席Anat Guetta代表，簽署金融科技合作備忘錄。

金管會指出，此次簽署合作備忘錄，將提供雙方在金融科技、創新及投資的合作及轉介架構，並透過創新事業轉介機制，協助創新事業瞭解對方監管制度，以及就創新議題與相互投資進行合作及資訊分享，包括在科技與創新活動方面及在投資領域的潛在合作。

黃天牧表示，此次簽署的合作備忘錄，將促進雙方於金融科技及資本市場的合作與交流，並為雙方業者創造更多機會，開拓金融創新的國際市場。Anat Guetta則表示，ISA將提升與各國金融主管機關的夥伴關係，以分享彼此的知識與經驗。

金管會自2018年4月起依據「金融科技發展與創新實驗條例」建置金融科技創新實驗機制，2019年起推動金融機構以試辦方式測試新技術或方法，2020年8月發布「金融科技發展路徑圖」，以形塑友善金融科技發展生態系，促進相關服務或商業模式發展。

此外，2018年9月啟用的台灣「金融科技創新園區」（FinTechSpace），截至6月底已有51家創新團隊進駐，其中6家為國際新創公司。而今年台北金融科技展將於10月28～29日舉辦，包括國際論壇及演講會、創新媒合與交流等，過去3屆已吸引逾8萬人次參觀。

黃天牧在此次視訊簽署儀式中，亦邀請ISA及以國創新團隊共襄盛舉今年台北金融科技展。金管會表示，將持續在雙邊和多邊層面上，積極與其他國家金融相關主管機關，建立聯繫網絡及金融科技交流合作。