國安基金12日決議啟動穩定股市措施，原先表示暫不跟進救市的金管會，在考量跌幅及融資維持率2項指標後，宣布跟進啟動首波穩定股市措施，包括鼓勵上市櫃公司實施庫藏股、放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍，可望減緩斷頭潮賣壓、提振多方信心。

金管會近10年來曾4度祭出救市措施，前一次為2020年3月中新冠肺炎疫情爆發，造成全球股市劇烈震盪，對此祭出限制每日盤中借券放空額度、放寬信用交易抵繳擔保品範圍、跌幅逾3.5％的個股隔日不得放空等3措施有條件限空令，直至同年6月中解除。

雖然台股13、14日連2天反彈收漲，但金管會考量近期股市波動劇烈、融資擔保維持率於150％上下波動，14日宣布跟進啟動首波穩定股市措施，包括鼓勵上市櫃公司實施庫藏股、以及放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍。

證期局副局長高晶萍表示，受俄烏戰爭推升通膨，金融市場主要國家加速升息等國際政經情勢不確定性因素影響，今年以來市場波動加大，台股加權指數今年以來截至13日已下跌達21.37％，且近期融資擔保維持率於150％附近波動。

高晶萍指出，雖然融資擔保追繳門檻為130％，但股市狀況較好時可達170％，雖然目前台股違約金額不大、占比不高，但考量融資維持率已降至約150％，且近期股市波動加劇，在檢視整體發展後決議動態調整，透過放寬擔保品範圍紓解投資人財務壓力。

此外，據金管會統計，今年截至13日上市櫃公司執行庫藏股共61件，目前尚有16件上市、5件上櫃公司庫藏股執行中，預計最大可買回金額99億元。金管會提醒上市櫃公司，可視自身資金調度、財務狀況及買回目的適時評估實施庫藏股。

高晶萍重申，金管會為監理資本市場秩序、國安基金則維持股市穩定，兩者功能不同，此次為評估台股跌幅及融資維持率後，認為可適時推出相應政策。後續將就整體盤勢、國際經濟情勢及投資人權益等各面向綜合考量，適時提出相關穩定股市措施。