高雄近年受護國神山設廠等建設議題豐沛，不僅住宅市場價量齊揚，工業地產交易也有顯著成長！根據台灣房屋集團統計，高雄2021年包含廠房、廠辦、工業地等工業不動產總交易量，與2019年比較，從交易筆數、成交總金額及總面積均雙雙成長，其中交易筆數從378筆增加至437筆，增幅約16%，交易總額則從158.2億元增加至278.4億元，大幅成長近8成，交易總面積則從11.3萬坪增加至28萬坪，增幅近1.5倍，表現著實亮眼。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近年高雄工業地產交易大增，主要受兩大因素影響，一是「台商鮭魚返鄉」，2019年持續受中美貿易戰影響，進入2020年再受疫情推波助瀾，推促大筆海外資金回台，為國內經濟引入活水，2021年疫情趨緩，受全球經濟貿易快速復甦帶動，台灣經濟成長率更創近11年最高紀錄，民間投資強勁，企業產業量能旺盛，更強化工商用不動產需求，身為全台工業重鎮的高雄，工業地產交易也更顯熱絡。

二是「建設紅利多」，高雄近年積極發展轉型為科技城市，擁有包括路竹科學園區、橋頭科學園區、仁武產業園區、亞灣區5G AIoT創新園區等重大開發建設，去年工業不動產交易總金額相較2019年大增8成，有部分即來自於市府以逾總價77億元，向地主協議價購超過12萬坪土地，作為「仁武產業園區」開發用地，不過即便扣除政府公共建設需求，交易價量仍有2~3成增幅，在在展現高雄產業發展昌旺；去年下半年再受惠台積電設廠效應，科技S廊道串連成形，產業上下游供應鏈陸續群聚佈局，包括鳳山、大寮、楠梓、仁武、大社、鳥松等區，工業不動產整體交易表現均向上成長。

分別觀察高雄近年廠房/廠辦類及工業土地的各自交易表現，廠房/廠辦類物件交易筆數及總建坪面積雖呈微減，但成交總金額卻不減反增，達到84.1億元，增幅約17%；工業用地的交易表現更是驚人，不僅交易筆數成長近5成，交易總金額更從2019年的86.5億元，翻倍成長至194.3億元，土地交易總面積亦狂翻兩倍，從8.3萬坪增加至25.2萬坪。