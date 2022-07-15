氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(14日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至下週一(15至18日)低層大氣盛行西南風，西南部不定時有局部陣雨；大氣不穩定，中南部地區有局部雷陣雨，其他近山區午後亦偶有局部雷陣雨，並有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，應注意氣象局即時訊息。

吳德榮說，「熱帶大陸氣團」盤據在華中、華南屢創「極端高溫」，台灣在其邊緣、高溫炎熱，最高氣溫可達37度以上；台東地區則在西南風背風面，另有「焚風效應」局部地區將出現38度以上的「極端高溫」；各地皆應注意防曬、防中暑。今日各地區氣溫：北部24至37度，中部24至35度，南部24至34度，東部23至38度。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，下週二、三(19、20日) 「太平洋高壓」逐日增強，各地高溫炎熱，山區午後雷陣雨的範圍縮小、機率逐日降低。下週四(21日)「熱帶大陸氣團」乾熱空氣逐漸東移出海，台灣天氣還將更熱一些，應密切觀察最新資料。