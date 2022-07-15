知名歌手謝和弦和陳德修因歌曲《夠愛》版權鬧上法院，2021年法官認定作曲人是陳德修，謝和弦及其妻擔任負責人的馬槽音樂，多次侵害陳德修的重製權、公開傳輸權、姓名表示權及名譽權，近日判決結果出爐。

2022年鏡周刊對陳德修採訪所言:「從前原版《夠愛》，我先有了曲的主旋律加編曲，公司才找他（謝和弦）來填詞，他因作詞需要調整一些音，但因為是在我的主旋律上去更改，所以我是作曲人，他是作詞。」雙方因此為版權鬧上法院。

謝和弦親審二審判決出爐仍敗訴。（圖／翻攝自司法院）

去年一審法院判賠39萬及法定遲延利息，並需刊登蘋果日報及中國時報澄清，謝和弦及馬槽音樂不服上訴，上月30日，二審判決出爐，法院維持原判，至於登報澄清則因蘋果日報收攤，改在中國時報上刊登即可，至於一、二審訴訟費用以及是否還要上訴。對此，謝和弦經紀人，也就是老婆莉婭(陳緗妮)回應：「我們這邊的律師還沒有和我們討論，因此不方便回應。」

根據司法院「智慧財產及商業法院民事判決」判決主文記載：「原判決主文第三項廢棄。上開廢棄部分，上訴人馬槽音樂整合行銷股份有限公司及謝和弦應連帶負擔費用，將本判決附件所示「澄清啟事」，以字型十二號以上、面積十公分乘以十二公分以上，刊登於中國時報娛樂版(B1)一日。其餘上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人連帶負擔。」