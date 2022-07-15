南投縣草屯鎮康建生技公司，14日晚上發生行刑式槍決命案，造成４死1重傷震驚社會，兇目前已鎖定離職李姓員工涉重大。巧 合的是，李男曾涉及8年前襲擊死者之一的洪姓女課長案，最後兩度獲判無罪，當年賴敏男及劉姓課長、張姓女員工都曾出庭當證人，未料如今除了賴敏男外，都成了槍下魂。

據了解，李姓員工因為操作機器問題，與洪姓女課長發生齟齬，在該公司尾牙宴上就放話，過年後會有好戲可看。2014年2月間洪姓女課長騎車回家途中，被1輛車擋住去路，1名戴口罩、穿著帽T的男子，從駕駛座出來，就持鐵棍攻擊她的頭部及身體，還大喊「我要讓妳死、打死你」；洪女拚命逃離現場被送醫急救，後來控告李男涉嫌殺人未遂。

草屯鎮康建公司地處偏僻，警方研判兇嫌應該是熟人所為。（吳建輝攝）

法院審理時，李男提出不在場證明，法院也調查，當時洪姓女課長在2014年2月5日下午5點20分在草屯鎮中正路遭到毆打。但案發當天下午5點15分到6點半，李姓員工到位於台中市霧峰區的黃姓男子家中談新工作事宜，有黃男證詞和手機基地台通聯位置佐證，兩地相距車程約20到30分鐘。

法官事後採信李男證詞，因此一審判決無罪，經檢察官提起上訴，被台中高分院駁回；但究竟當時是何人行凶？迄今仍未逮到人成為懸案。

草屯鎮康建公司地處偏僻，警方研判兇嫌應該是熟人所為。根據員工指出，李姓離職員工身高180公分，跟兇嫌身材同樣高壯懷疑是同1人回來尋仇。警方凌晨根據監視器畫面，發現兇手作案後騎機車逃往台中市霧峰方向；還在當地將機車棄置，警方在霧峰尚未發現李男蹤跡，正全力追緝兇手下落中。