證券交易所將於111年7月21日至8月2日舉辦「科技大未來」主題式業績發表會，共計鴻海(2317)、東元(1504)、志聖(2467)、穎崴(6515)、宇瞻(8271)、富鼎(8261)、愛普(6531)及台達電(2308)8家上市公司參加，透過聚焦主題產業之方式，展現產業競爭優勢，並提升上市公司資訊透明度。

為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，此次特別規劃以電子零組件及半導體等科技相關產業為主題，邀請上市公司參與業績發表會，與會公司包括鴻海(2317)、東元(1504)、志聖(2467)、穎崴(6515)、宇瞻(8271)、富鼎(8261)、愛普(6531)及台達電(2308)，與投資人分享近期公司財務業務情形。

證交所表示，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，另亦鼓勵受邀參加法人說明會之公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。