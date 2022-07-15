【全程字幕】陳時中正式遞辭呈 喊：我是政務官 沒落跑問題

年底台北市長選戰逼近，民進黨台北市長參選人陳時中昨(14日)正式請辭投入選戰，針對防疫2年多來的成績打幾分？他表示，「我自認是有及格」，不過分數到底多少還是要由大家來做公評。此話一出引發網友炸鍋，有人就酸「真敢講」、「不演了」。

被外界批評「落跑」，陳時中昨出席政院會後記者會時說，沒有所謂的落跑的情況，「我是政務官，政務隨任務任命」，執行相關的任務，在職的每一天都兢兢業業，也把所有業務讓同仁熟稔，指揮官隨著長官的任命而來而去。

至於對於這兩年防疫有打分數嗎？陳時中說，打分數是要由別人來打，一般大家自評的分數，「我自認是有及格」，不過分數到底多少還是要由大家來做公評。

對於陳時中的說法，不少網友湧入相關報導討論，部分新聞平台底下目前已有超過1800則留言，不少人指出「這個政黨只為政權早早就在佈局。台灣人真善良真好騙啊」、「借問及格標準是幾分」、「慢走不送」、「真敢講」、「昨天宣布參選...我笑了，今天自評...我又笑了，天天開心，真好」、「今日最大笑點」、「不演了不演了，脾氣不好都被你們惹的」。