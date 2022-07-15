I miss KB. He would understand and explain everything that I’m not allowed to. Honestly he was the greatest Laker ever. He understood team over self. Meaning your rewards would come if you valued team goals over your own then everything would fall into place. All can reply. — Jeanie Buss (@JeanieBuss) July 4, 2022

湖人老闆珍妮巴斯先前突然發推哀悼已經過世的「小飛俠」布萊恩，更強調布萊恩相當重視團隊，這番言論被外界解讀成暗諷「小皇帝」詹姆斯不懂團隊，珍妮巴斯15日接受NBA官網訪問時親自澄清，「我沒那種意思，我只是內心充滿著悲傷情緒。」

珍妮巴斯在4日發推，「我想念布萊恩，他會理解且解釋所有我不了解的事情，老實說，他是湖人史上最偉大的球星，相較於他自己，他更加懂得團隊。如果你把團隊目標看得比自己目標重要，那麼你就會得到回報，然後一切就會回歸正軌。」

畢竟當前湖人陷入到底要不要招募厄文取代韋斯布魯克的困境，詹姆斯也被傳出針對湖人高層施壓，珍妮巴斯這番話難免會被認為是在暗諷詹皇只顧自己、不管團隊，也讓她相隔11天親上火線澄清，自己並非在暗諷詹皇，而是表達內心悲傷情緒。

「我沒在嘲諷任何人，只是希望在我身邊的所有人，可以感受到跟我一樣的憐憫情緒，那就是全部意思，」珍妮巴斯說，「我並非刻意針對任何人或任何事，我只是內心很哀傷，也想釋放自己壓力。我只是很想念布萊恩，我們都很想念他的一切，我相信湖人球迷也一樣。」