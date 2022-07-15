湖人老闆珍妮巴斯先前突然發推哀悼已經過世的「小飛俠」布萊恩，更強調布萊恩相當重視團隊，這番言論被外界解讀成暗諷「小皇帝」詹姆斯不懂團隊，珍妮巴斯15日接受NBA官網訪問時親自澄清，「我沒那種意思，我只是內心充滿著悲傷情緒。」
珍妮巴斯在4日發推，「我想念布萊恩，他會理解且解釋所有我不了解的事情，老實說，他是湖人史上最偉大的球星，相較於他自己，他更加懂得團隊。如果你把團隊目標看得比自己目標重要，那麼你就會得到回報，然後一切就會回歸正軌。」
畢竟當前湖人陷入到底要不要招募厄文取代韋斯布魯克的困境，詹姆斯也被傳出針對湖人高層施壓，珍妮巴斯這番話難免會被認為是在暗諷詹皇只顧自己、不管團隊，也讓她相隔11天親上火線澄清，自己並非在暗諷詹皇，而是表達內心悲傷情緒。
「我沒在嘲諷任何人，只是希望在我身邊的所有人，可以感受到跟我一樣的憐憫情緒，那就是全部意思，」珍妮巴斯說，「我並非刻意針對任何人或任何事，我只是內心很哀傷，也想釋放自己壓力。我只是很想念布萊恩，我們都很想念他的一切，我相信湖人球迷也一樣。」
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