中華代表隊陸續於世界各地出賽，伯明罕世運、亞洲盃男籃、羽球公開賽團隊表現引起相當大的關注，而昨天WTT匈牙利桌球球星挑戰賽也揭開序幕，我國派出不少好手參戰，41歲「桌球教父」莊智淵首戰勝出挺進16強，接著林昀儒/廖振珽搭配的男雙也橫掃瑞典組合前進8強，林昀儒之後更在男單繼續搶勝，同樣闖進16強。

近期中華健兒們紛紛於世界頂尖賽事亮相，這個夏天球迷相當有福氣，昨天桌球好手們出席WTT匈牙利球星挑戰賽，莊智淵首輪輪空，次輪碰上世界第25西蒙(Gauzy Simon)，以11：5、7：11、13：11、11：3擊退對手勇闖男單16強。林昀儒/廖振珽則攜手男雙，以11：9、11：9、11：8淘汰瑞典卡爾森(Kristian Karlsson)/法爾克(Mattias Falck)。

林昀儒在男雙結束後於男單登場，以5：11、19：17、11：8、13：11擊退克羅埃西亞好手加奇納(Andrej Gacina)，女單陳思羽則以3：1擊敗德國選手晉級，可惜莊智淵/陳建安的男雙組合不敵南韓李尚洙/趙大成，無緣前進8強，此外男單馮翊新從會外賽出線，擠身64強後也以0：3不敵印度選手，相當可惜，期待晉級選手接下來的表現。