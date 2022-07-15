人氣網紅「丹妮婊姐」以直率發言及搞笑風格走紅，經常透過拍片及社群分享生活見聞，吸引眾多粉絲追蹤，沒想到她前陣子到美國找男友，返台後某些習慣一時改不了，竟被其他人當成是怪人，讓她尷尬表示：「我不是怪人，只是不小心帶回美國的壞習慣」。

丹妮婊姐透露每次從美國回來，都會帶一些跟台灣民情不符合的壞習慣回來，例如小時候去美國打工遊學，同事每次見面都會互相擁抱，返台與朋友見面也習慣性想要跟對方相擁，結果反倒嚇得他們直呼：「你不要這麼噁爛喔」。

此外，丹妮婊姐表示某次看到隔壁貴夫人養了相當可愛的狗，忍不住對她說：「你的狗好可愛喔」，沒想到貴婦當下一臉非常尷尬，對著她擺出禮貌又不失尷尬的微笑，這才意識到自己不在美國，畢竟只有「美國人才會愛跟路人抬槓祖宗18代大國」，讓她直呼：「我不是怪人，我只是不小心帶回美國的壞習慣」，接著提醒所有人：「記住不要亂跟陌生人聊天，會被當怪人」。

對此，網友紛紛回應：「美國人真的太會聊了吧」、「鄉下的公車上隔壁的阿婆都會跟你聊天」、「我也會大聲稱讚路人的狗！因為狗狗都會感受到被稱讚很開心」、「初次見面的握手或跟朋友道別的擁抱，都會被還以有需要嗎的尷尬反應」、「我媽超愛跟陌生人聊天，不管是市場排隊的，甚至停紅燈的路人都可以聊」。