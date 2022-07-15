小編今天（15日）精選5件不可不知的國內外財經大事。據和泰產險表示，今年4月至6月，該公司共核保了近64萬件防疫保單，儘管這三個月共理賠了22,598件、9.76億元，為了因應未來可能產生的防疫保單的高額理賠，和泰產險董事會決議要出售不動產以及朝辦現金增資方向作準備。

【1】防疫險賠大了 和泰產賣樓又現增

因應未來防疫保單將產生的巨額理賠，和泰產險董事會14日決議出售不動產、召開股東臨時會，並修改章程先提高公司資本額，為日後辦理現金增資作準備。

【2】老實樹示警 供應鏈庫存變嚴重

供應鏈缺料危機淡去，新的供應鏈庫存危機卻又升高，向來老實直言的大立光董事長林恩平14日在法說會上示警，「現在供應鏈的庫存比較嚴重，且看起來好像越來越嚴重」，為原本就賣不好的智慧型手機市場再敲響一記警鐘。

【3】一個人的武林 魏哲家談強勁成長三關鍵

晶圓代工龍頭台積電14日召開法人說明會，法人關注生產鏈庫存過高問題，總裁魏哲家表示，供應鏈已採取行動，下半年庫存將呈現下降，半導體供應鏈庫存過高問題需要數個季度調整，可能會延續到明年上半年。

【4】英特爾晶片喊漲 幅度最高20％

日經新聞引述幾位業界高層的消息報導，指英特爾這次漲價可望在秋季生效，漲幅視晶片類型而定，漲價範圍可能從「最小個位數」到逾10％，部份晶片產品甚至調漲20％。

【5】美6月PPI年增11.3％ 逼近高峰

繼美國6月消費者物價指數（CPI）攀抵9.1％、刷新逾40年高點，周四勞工部公佈，6月生產者物價指數（PPI）年增11.3％，接近3月締造的歷史高峰11.6％。市場揣測美國聯準會（Fed）本月底開會可能一口氣升息4碼，以對抗不斷升高的物價壓力。