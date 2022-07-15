美國眾議院今天通過2023年國防授權法案，支持邀請台灣參與2024年環太平洋軍演。眾院亞太小組主席貝拉提出的「台灣和平與穩定法案」也納入法案中，強化美台夥伴關係。

另外，眾議員金映玉與麥考爾也提出修正案，要求行政部門說明對台軍售延遲交付的原因並加快交付。

經過多天的冗長辯論與表決後，美國眾議院院會今天傍晚329票贊成、101票反對，通過「2023財政年度國防授權法案」（NDAA FY23）。由於有多達650條修正提案，最後法案內容還須待眾院議事人員整理後才會對外公布。

不過，貝拉（Ami Bera）今天透過推特表示，他所提出的「台灣和平與穩定法案」（Taiwan Peace and Stability Act）昨天晚間已經率先表決通過，作為年度國防授權法案修正案的一部分，「這項兩黨立法強化美台夥伴關係，並增強對北京企圖脅迫和孤立台灣的威嚇」。

貝拉與共和黨籍眾議員夏波（Steve Chabot）提出的「台灣和平與穩定法案」，則要求拜登政府在90天內提出政府整體戰略報告，加強對海峽兩岸衝突的威懾，並著重與盟友合作。法案也要求美國機構分析協助台灣經濟與擴大發展的方法。

眾議員金映玉（Young Kim）提出，外委會共和黨籍首席議員麥考爾（Michael McCaul）共同提出的法案也以修正案方式獲得多數議員支持表決通過，要求美國總統拜登（Joe Biden）政府向國會說明美國武器延遲送抵台灣與其他印太盟邦的原因，並想辦法加速交付武器。

根據眾院公布的國防授權法案摘要，法案對台灣支持包括重申美國對台灣防衛的支持；重申美軍印太司令部不需顧忌中國，有權與台灣進行聯合演習；邀請台灣參加2024年環太平洋軍事演習（Rim of the Pacific Exercise, RIMPAC），以提高台灣軍隊備戰能力並向北京傳達訊息。

法案也全額贊助太平洋盟友與夥伴的軍事演習以因應中國；支持對台灣防空能力進行評估，並就因應措施提出建議以儘速改善；須定期更新美國向台灣提供軍事援助的狀況，並加快交付作業。

參議院軍委會6月16日通過參院版國防授權法案，但尚未經參院院會表決。在參院表決通過後，由於參眾兩院版本不同，將透過兩院協商尋求共識，並各自針對最後版本重新表決通過後，才會送交白宮由總統簽署生效。