黃明昭強調，歹徒竟在光天化日下，膽大妄為的開槍殺人，警方一定會全力將他繩之於法。（吳建輝攝）

南投縣草屯鎮康建生技公司14日傍晚，發生行刑式槍決命案釀成4死1重傷，家屬痛斥凶手手段凶殘，從歹徒熟悉康建公司的營運時間，研判歹徒十分熟悉康建公司内部運作，不是經過長時間觀察，就是熟人所為？尚待警方將凶手繩之以法進一步調查釐清。

經警調查，歹徒約在昨天下午4時許，先在距離公司下方不到100公尺公司的農場工竂，控制公司創辦人賴敏男的弟弟及劉姓課長行動，在廁所開槍射殺2人，且兩人都是頭部1槍斃命。行兇歹徒再騎死者機車到公司大門前，表明要找賴敏男。

因正值下班時間，歹徒輕易騙員工開門進入，不久後在辦公室槍殺賴敏男及張姓女主任，再於另一個小房間槍殺賴敏男的女兒，造成兩女中槍身亡，賴敏男則頭部重創送醫搶救。

5人都是頭部中彈，宛如當年劉邦友血案翻版！4死1重傷導致3個家庭破碎，賴家親屬痛斥凶手手段太凶殘擺明就是要置人於死。凶手昨天下午1時許就在公司下方農場工寮守候，因賴敏男每天下午3、4點會從公司到農場，但昨天下午因臨時有訪客而沒去，顯然對內部運作瞭若指掌。

草屯鄉親表示，賴敏男平時熱心公益關懷弱勢，除加入警友會也以公司名義捐助救護車，並捐贈母校雙冬國小學生獎助學金；樂善好施的人，竟遭歹徒以行刑式手法槍殺，令人感到震驚與不解？期盼警方早日將歹徒繩之以法，莫讓凶狠歹徒逍遙法外，還給死者一個交待。

新任警政署長黃明昭晚間10時許到達槍擊現場，草屯鎮鎮長簡景賢當面說，草屯地方非常純樸卻發生如此重大的刑案，鎮民都相當震驚，拜託署長一定要全力緝凶。黃明昭強調，歹徒竟然在光天化日下，膽大妄為的開槍殺人，非常的可惡，警方一定會全力將他繩之於法。