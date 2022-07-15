國民黨桃園市長參選人張善政確診後落實自主管理，14日解除隔離後重返戰場，今上午參加王淺秋主持的廣播節《千秋萬事》時首度深談林智堅論文門，張善政再提「誠信比學問重要」，同時分享自己在台大擔任指導教授經驗，表示10年來指導學生不超過50人，陳明通一年173人根本是天文數字。另也開酸林智堅「選輸也沒關係，民進黨選輸都有更高位子可以坐。」

張善政強調論文門的重點在於林智堅對自己的誠信有沒有信心，他的政治生涯還很長，這是影響一輩子的事，並強調，就目前的客觀事實林智堅無法說服人，除了桃園民眾外，林智堅更要說服全台的民眾。隨後張善政再笑稱「不過林選輸也沒關係，民進黨選輸都有更高位子可以坐。」

張善政也分享自己在台灣大學土木工程學系擔任教授的經驗，表示自己在台大任教不到10年，指導過的碩博士人數不到50人，每年碩士約2至3人，王淺秋問及，那陳明通一年173個聽起來怎麼樣，張善政笑稱「那是天文數字」。

張善政另分享自己擔任科技部長時，就有要求學校訂定學術倫理審查SOP，目前林智堅台大論文門的審查難度在於客觀事實不夠充分，例如另名疑似被抄襲的學生余正煌都沒有出面，「我信任台大會成立審查會，但是審查的資料不夠充足是我所擔心的。」