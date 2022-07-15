大陸《環球時報》15日報導，受俄烏衝突、能源供應短缺以及經濟衰退影響，歐元區當地時間14日，歐洲外匯市場上歐元對美元匯率一度跌至1歐元兌換0.9953美元，創近20年來最低水準。多名專家表示，歐元貶值與美元在美聯準會加息後的快速升值有著直接聯繫，但背後是對歐洲經濟的擔憂等多重因素。與此同時，近期人民幣匯率雙向波動處於合理水準，尚未受到明顯影響。

外電報導， 1999年推出、作為19個國家通用貨幣的歐元，曾在2008年達到1歐元最高可兌換近1.6美元高點。今年初以來，歐元對美元一直下跌，迄昨已下跌約12％。

《環時》報導，歐元貶值並非僅是美元升值的連鎖反應。高盛公司近日預測，歐元區今後一年內陷入衰退的機率為40％。絲路智谷研究院院長梁海明表示，有分析顯示，歐元區經濟預期每降1個百分點，歐元對美元就會下跌2％。

大陸對外經濟貿易大學國家對外開放研究院、全球創新與治理研究院研究員趙永升表示，自2008年以來，歐洲接連受到歐債危機、新冠肺炎疫情以及俄烏衝突影響，三重打擊令其經濟的脆弱性更加凸顯。

歐元能跌到多低？德國新聞電視台稱，一旦第一次打破平價，在極端情況下，它可能會滑到0.95，「那將是一記耳光」。專家認為，歐洲貨幣是繼續下跌還是回升，很大程度上取決於俄羅斯對天然氣供應的決定。

歐元貶值也一定程度體現在對人民幣的匯率上。14日盤中，1歐元對人民幣為6.76元，相比於年初的7.2元左右也有明顯下跌。不過，人民幣對美元匯率仍保持著韌性，行情穩健。

匯率變動通常也會對貿易產生直接影響。今年第一季，中國與歐盟進出口總值達1.31兆元人民幣，增長10.2％。

《環時》報導，趙永升表示，歐元貶值有利於商品出口中國，尤其是德國這種以出口為主的經濟體，這會給中歐貿易帶來一些變化，但不會由於匯率變化就影響中歐貿易結構。

梁海明則提醒稱，應該進一步發揮中歐貨幣互換的作用，擴大人民幣、歐元計價結算規模，使中歐雙邊貿易和投資免受使用協力廠商貨幣（如美元）造成的人為匯率風險損害。