25年前震驚社會的劉邦友血案，唯一倖存的前議員鄧文昌，遭控1995年時收廠商回扣，他因頭部中彈案件停審，前年台灣高等法院開庭，他坐輪椅由家人陪同應訊，對周遭警覺性很高，似仍未走出槍擊案的陰影與恐懼，高院審結後仍判他無罪。

檢方起訴，鄧文昌在1995年到1997年時任桃園縣議員期間，明知補助款應覈實報銷，卻預先收廠商交付的賄款，再將空白補助款申請單交與廠商使用，讓縣府陷於錯誤核撥工程款，鄧等7名議員因此詐得不法利益。

但1996年時任桃園縣長劉邦友官邸血案，釀成8死1傷慘劇，唯一生還的鄧頭部中彈，智力退化猶如小孩，醫院認定他創傷後腦病變，認知及心智功能嚴重缺損，可表達意思範圍近乎闕如，法官2012年裁定涉貪案停審。

2019年7月桃園地院在鄧的家人與律師同意下，重新審理，合議庭認為除了林姓廠商有瑕疵的證詞，及提供的筆記本、業績明細表外，檢方無其他事證可證明鄧犯罪，將鄧等7人全判無罪。檢不服提上訴，去年高院仍判鄧文昌無罪。

2020年鄧文昌出庭應訊時，鄧在家人陪同下到庭應訊，他坐輪椅開庭前半小時就在庭外等候，但只要一有人經過，臉上就露出奇怪神情，疑似惶恐不安。