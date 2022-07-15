Fed升息4碼預期降溫，鈍化企業財報不佳、PPI再度升溫利空，美股昨夜漲跌參半，台股除了國安基金，金管會也加入護價。7月台指期今日開盤上漲36點，為14422點，金融期持平開出，電子期開高。

永豐期貨指出，台指期週四上漲105點至14386點。價差方面，台指期逆價差擴至-52.52點，電子期逆價差擴至-2.1點，金融期逆價差縮至-0.75點。現貨部分，三大法人買超34.66億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2611口至-3406口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加3930口，留倉部位轉為淨空單-457口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3259口至-8448口。

永豐期貨表示，週四台股日K開低走高以紅K作收，5日線轉為上彎，然而上方還有下彎的中、長期均線形成壓力，操作上仍需提高風險意識，而後續除了關注美國6月PPI再度升溫影響外，美股財報季也是觀盤重點。