鄭文燦曾說林智堅不在桃園的政治版圖，對此他今天上午上廣播節目時表示，所謂不在桃園的政治版圖，是指民進黨當時還沒進行提名準備，所以才會這樣說。

鄭文燦說，林智堅會出現的關鍵就在於他的滿意度很高，也得到多次五星市長肯定，桃園新竹DNA很像，最年輕，也注重產業文化，林智堅有來桃園交流，但沒做爭取動作。自己沒有口袋名單也沒排除任何人，選對會最強最好我都會支持，智堅經過綜合討論支持度最高，對比競爭對手還有小幅領先。

鄭文燦說，林智堅來擔任桃園市長，接受度是高的，城市治理經驗無縫接軌也沒困難。關於對他落跑攻擊，林智堅做了7年半，以前朱市長在桃園縣長任內也是做一半去做行政院副院長，這不一定只發生在藍綠，不要對林智堅高標準，7年半轉跑道的算很少數了，被批評多的是做半年、做一年就落跑，有很多都是一半就轉跑道了。林智堅沒有做政治劇本規畫，是整個黨來思考，希望他承擔責任，當時選對會決定後特別說要有心理準備，自己雖在桃園經營深厚，但對選情仍要歸零思考。