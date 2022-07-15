宏達電(2498)旗下VIVE Arts與米蘭三年展合作，共同推出全新虛擬實境作品《1923：過去的未來》(1923: Past Futures)，米蘭三年展基金會持續引領行業並扮演的創新性、指標性角色，這也是米蘭三年展首次嘗試全新虛擬實境(VR)體驗。

VIVE Arts 總監葉心宇表示，本次與米蘭三年展合作透過虛擬實境技術重現展覽過去重要的歷史場館與時光軌跡。VIVE Arts的目標是透過數位創新技術，保存並重新詮釋世界文化遺產，創造前所未有的體驗，激發參觀者的創造潛力。我們希望這項結合虛擬實境的作品，為國際展覽開創一個新維度，讓參觀者充分瞭解基金會使命及其寶貴資產。

VIVE Arts是米蘭三年展第23屆國際展覽的虛擬實境技術夥伴，同時又以創意合作夥伴的身分推出《1923: 過去的未來》，該作品與米蘭三年基金會及位於米蘭的XR創意工作室Reframe Productions密切合作，共同打造此屆的國際展覽。

過去五年的發展，VIVE Arts 帶領藝術和文化領域結合沉浸式技術的創作，使開創性的國際展館和有創見的藝術家首次將虛擬實境(VR)、延展實境(XR)和元宇宙技術用於藝術工作上。VIVE Arts 與巴黎的羅浮宮、法國的橘園美術館、倫敦的維多利亞與亞伯特博物館、泰特現代美術館的各項大型合作，使用虛擬實境作為敘事的強大媒介，並擴大延伸各項館藏及企劃的觸及範圍《1923: 過去的未來》展示了場館如何運用這些技術來保存和分享場館歷史，與來訪者建立起更深的連結。