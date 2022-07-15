台灣單日確診維持在3萬例以下，但新變種BA.4或BA.5在國外掀起新一波疫情，為提升保護力，指揮中心宣布讓特定族群開打第四劑，醫師沈政男指出，有醫護人員問說第四劑選Novavax好嗎？他認為既然要打就要選擇保護力強的打，否則就等於白打，因為打過三劑對重症保護力已經綽綽有餘，現在的保護力應該是要提升輕症保護力。

沈政男昨深夜在臉書發文說，幾天前有人說，本周接下來的這幾天都會維持在3萬例以下，其實接下來一個月都會在3萬例以下。問題是，除了周一之外，恐怕不會低於2萬例，因為平原期已經來了，證據就是，比起上周四，本周四只降了13%，而且接下來會像台北區（北北基宜）一樣，每周降不到10%。

沈政男表示，目前人流指數已經回升到三月下旬、爆發BA.2的水平，這將會給BA.4或BA.5一個還不錯的傳播機會。BA.4或BA.5會在台灣帶起多大規模的流行曲線，現在還很難講，但大家不要大意。

沈政男指出，你看日本新增的曲線幾乎已升到了前一波最高點，代表BA.1疫情所產生的集體防護力，對BA.4或BA.5來說相當有限。當然，台灣是BA.2，而且剛發生不久，還有追加劑也打得比較晚，這三個因素使得BA.4或BA.5的再感染，應該不會像日本那麼嚴重，只是，這三個因素會產生多少額外保護力，仍是一個問號。

沈政男也說，前幾天的死亡人數好像比較低，14日又回升一些，這是因為死亡新增也有一個周間的循環。以萬分之18的致死率來估計，如果現在死亡人數反映了三周前的新增人數，那麼每天死亡人數大概就是80至90。死亡人數已破7千，以1天50人來算，最慢再20天就會突破8千人，因此，BA.2的死亡人數一定會突破8千人。

沈政男表示，Novavax在美國終於拿到緊急授權，結果已過了好幾個變種，來到BA.4與BA.5時期。有醫療人員問「第四劑打Novavax好嗎？」他認為要打就打保護力最強的，否則就等於白打。須知第四劑對醫療人員是要提升輕症保護力，不是重症，因為打過三劑對重症預防已經綽綽有餘。雖然好多醫院與機構剛度過可怕的院內感染，但BA.4與BA.5的院內感染，很快就會到來，大家一定要做好最好的防護。