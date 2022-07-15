國安基金713宣布護盤，再帶動「國民ETF」0050的搶購熱潮。0050將於18日將除息，每受益權單位發放1.8元。今早0050股價挑戰月線反壓。

元大投信公告，0050第二階段的配息評價結果，確定18日除息1.8元，為0050自2016年改為每年兩次配息以來，同期最高的配息金額。投資人在15日收盤前買進並持有，皆可參與領息。

受美國通膨、升息隱憂籠罩，台股7月持續震盪，上市櫃的ETF交易熱度隨波動衝高，7月前七個交易日有四個交易日的ETF成交比重達6~8%，遠高於今年來平均的4.8%。

其中，0050受到青睞，7月短短七個交易日已成交超過百億元，合計今年以來的成交金額達到2059億元。有別於過去多由高波動特性的陸股ETF拿下「成交金額王」的趨勢，0050躍為今年交易熱度最高的ETF。

元大投信表示，股市反彈時，大型權值股通常先起漲，空頭時期，權值股體質穩健，也比較有抗震性，而0050有19年的掛牌歷史，高度連動台股權值股的表現，吸引資金踴躍進場。

集保結算所統計，0050受益人數來到55.9萬人，今年以來增加21萬人，已超越去年全年增加的15萬人，凸顯0050的投資魅力難擋。