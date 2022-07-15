對於政治生涯下一步，鄭文燦說謠言的風吹不動冷靜的心。(楊宗灝翻攝)

對於林智堅面對論文事件後的選情，鄭文燦上午在廣播直播節目中分析，目前林智堅是微幅領先但要更努力，他做了8年市長，對桃園熟悉度正在累積，從旁看他的發言都很得體，這是要有一定訓練，最重要是擴大選民支持基礎。現在都是起跑階段，對選情我會盡可能來幫忙，扮演什麼輔選角色會評估，對票數也不做預估，比較可惜的是現在跑馬拉松剛開始，真的拉開要到最後，但一起跑就變抹黑比賽，回到市政主題比較重要。

鄭文燦說，選舉期間市政不能打烊，要幫忙選舉會有部分幕僚辭職，有些黨部工作人員也會過來，林智堅做為桃園隊新的隊長，他的新竹隊還是留在新竹，林智堅這段時間很進入狀況，沒有很擔心。選舉要保有熱情才能面對各種波折，心理素質跟韌性都很重要。

談到國民黨桃園市長選情，鄭文燦說，國民黨提名過程有點波折，造成地方嘩然，我沒有做很多批評，一開始國民黨似乎就沒有把可能的人選納入，後來才產生羅智強事件，國民黨後來才決定快刀斬亂麻。

對於下一步，鄭文燦說，太過去考慮或設定未來目標沒有必要，我的考驗都在眼前，當下責任滿多的，心很定、名嘴的劇本很多，有人說我要去哪裡，我說我還沒失業，不要幫我找下一個工作，台灣政治有趣的是有很多劇本，對第一線工作的人來講，「謠言的風吹不動冷靜的心」，一個團隊一個目標基本架構不能變，民進黨也經過很多困難，人民對民進黨有很多支持，也面對很多抹黑，最重要是把每件工作做好，沒有一百分只有努力做好。