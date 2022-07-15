衛福部長陳時中確定代表民進黨出征台北市長，民進黨立委吳思瑤接任競選總幹事，立委莊瑞雄、林楚茵擔任陳時中競選團隊發言人，吳思瑤今表示，再邀請立委何志偉、 高嘉瑜、林昶佐 三位立委出任「競選總部副主任委員」兼「分區總督導」。

吳思瑤透過臉書表示，陳時中邀請林昶佐、何志偉、高嘉瑜三位立委出任「競選總部副主任委員」兼「分區總督導」，自己則擔任「競選總部副主任委員」兼「總幹事」。

她說，三位台北的區域立委都是地方民意最好的代言人，也深入參與中央政策的推動，將借重三位優質立委的地方實力及市政經驗，相信一定能在組織、政策、策略工作上，注入更多的能量。

吳思瑤強調，林昶佐將統籌中正、萬華、大安、文山；何志偉督導士林、北投、中山、大同；高嘉瑜協力內湖、南港、松山、信義四區的競選事務。陳時中與幾位立委合作多年，過去是台灣隊的堅實成員，今天開始，我們是台北隊的最佳夥伴！