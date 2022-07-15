金管會放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍，今（15）日上路，金管會主委黃天牧說，這是避免股票因保證金不足被強制賣出、斷頭的措施，尤其信用交易、當沖違約交割很多是散戶，最近又出現擔保維持率降低情況，因此需要相關部署措施，但強調：「買股票要先準備好現金！」

「融資追繳令」以往是股市流動性風險指標，金管會昨日發布：投資人經授信機構同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值的其他擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。黃天牧今日接受媒體人周玉蔻電台專訪時指出，這是照顧一般投資人的措施。

黃天牧說，今年上半年台股跌20％，現在信用交易、違約交割很多是散戶，但年輕人當沖違約比例很低，今年上半年台股81萬個年輕交易人，僅99人違約交割，信用交易違約3000人、僅130多人是年輕族群。

被問及是否因當沖降稅政策才導致融資斷頭情況愈發普遍、迫使金管會要進一步出手，黃天牧說，當沖降稅要被延長三年時確實頗受爭議，但有不同交易方式，股市才有活水，至於政策得失，屆時到期會檢討。