對於果粉來說，最期待的就是下半年即將發表的iPhone 14，一位自稱是「蘋果深圳富士康生產員」的ID貼出一張iPhone 14 Pro Max鋁板圖紙，值得關注的是，其鏡頭凸起高度竟高達4.17公釐，「後頭醜」破壞機身背面整體性和一致性的設計，果粉直呼已打破蘋果逝世創辦人史蒂夫·賈伯斯（Steve Jobs）灌注在產品中要求美感的信念。

根據流傳的iPhone 14 Pro Max鋁板圖紙，跟過去iPhone 13 Pro Max相比，新機長度減少0.09公釐，寬度增加0.48公釐，厚度增加0.2公釐。

最令人驚訝的是，在相機模組部分，iPhone 14 Pro Max鏡頭凸起高度達 4.17 公釐，竟然比兩個1元硬幣疊在一起還要厚，推測iPhone 14 Pro Max可能是歷年來鏡頭凸起最明顯的一代iPhone。

而有意換機的果粉恐怕得努力存錢了，因電子產品供應鏈價格不斷上漲，iPhone從生產到零件都變貴，隨著生產成本提高，根據英國《太陽報》報導，蘋果勢必會調漲iPhone 14的售價，預計iPhone 14全系列手機將會調漲約100美元（折合約3019元新台幣）。