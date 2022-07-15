擁有7枚總冠軍戒指(其中3枚在湖人拿下)的退役球星羅伯特荷瑞，聽到當前謠傳湖人考慮用「小皇帝」詹姆斯跟籃網交易杜蘭特，荷瑞公開表達贊同立場，「假如湖人有機會換來杜蘭特，放棄詹姆斯絕對理所當然，這筆交易是湖人總管佩林卡該去做的。」

「詹姆斯已經不再擁有巔峰時期的地位，根本不如史蒂芬柯瑞或東契奇，也不該是非賣品了，」荷瑞表示，「我認為現在聯盟不會被放在交易檯面上的球員，也就是一兩個而已，那就是柯瑞與東契奇，除此之外任何人都可交易，我才不在乎你是誰。」

其實相較於湖人當前積極推動交易厄文，讓他可以來到洛杉磯重新跟詹姆斯並肩作戰，或許把詹姆斯換去籃網，變成兩人重新在紐約同隊打球，也是一種不錯選擇，且從交易薪資或地位來看，更容易相互匹配，只可惜湖人恐怕不太可能放走詹皇。

因為《FOX Sports》記者布魯薩德也在今天爆料，儘管詹姆斯到現在還沒跟湖人完成續約，但他並不願意自己被湖人交易出去，湖人高層也很尊重他的意見，所以這筆詹皇跟杜蘭特互換東家的交易可行性很低，湖人只能繼續傷腦筋要怎麼換來厄文。