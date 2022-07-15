周四美股三大指數開盤後一路下探，由摩根大通、高盛和美國運通等銀行股帶頭下挫，道瓊指數一度暴跌628點，標普500指數和那斯達克指數都曾重挫超過2%，但盤中跌幅開始收斂，終場道瓊指數和標普500指數小跌。台積電法說會報喜，在晶片股上揚拉抬下，那斯達克指數微漲作收，費城半導體指數勁揚1.9%，台積電ADR漲2.93%，日月光ADR大漲3.54%。

投資人消化了美國兩家大型銀行令人失望的季報以及超乎預期的通膨數據。摩根大通和摩根士丹利第二季獲利大減，並對經濟即將放緩提出警告。最新公布的6月生產者物價指數（PPI）呼應了前一日發布的消費者物價指數（CPI），顯示美國6月通膨比預期更加炙熱，加劇了經濟放緩的擔憂。

聯準會理事沃勒（Christopher Waller）表態支持7月再次升息75個基點，緩解美國央行可能一舉升息100個基點的不安情緒，亦有助於美股止跌反彈。

★主要指數

道瓊指數跌142.62點或0.46%，收30,630.17點。

那斯達克指數漲3.60點或0.03%，收11,251.19點。

標普500指數跌11.40點或0.30%，收3,790.38點。

費城半導體指數漲49.56點或1.92%，收2,626.92點。

★消息

美國勞工部公布，上周（截至7月9日）初次請領失業給付人數增加9000人，為24.4萬人，超出市場預估的23.5萬人，並創下去年11月以來新高。

美國勞工部公布，6月生產者物價指數（PPI）年漲11.3%，超出市場預估的年漲10.7%，並逼近3月創下的歷史高點11.6%。6月PPI月漲1.1%，亦高於市場預期的月漲0.8%。核心PPI年漲8.2%，符合市場預期；月漲0.4%，略低預期。

聯準會兩大「鷹王」均淡化7月升息100個基點（4碼）的可能性。聯準會理事沃勒（Christopher Waller）表示，6月通膨報告雖然今人失望，CPI年通膨率達到9.1%，遠超出市場預期的年漲8.8%，並創下1981年以來最高，但他仍然認為升息3碼已經足夠讓政策利率達到他個人預期的中性水準，他表示，現在市場預期7月會升息100個基點是反應過度。聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）亦表態支持再次升息3碼即可。前一日在談到聯準會可能採取哪些行動應對高到令人擔憂的通膨時，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯蒂克（Raphael Bostic）表示「一切皆有可能」，暗示7月不排除升息100個基點的可能性。

聯準會可能加重升息力道，周四美元指數一度大漲1.24%，報109.294，突破109大關，但尾盤漲幅收明顯收斂。

周四美國期油下跌0.54%，收在每桶95.78美元，盤中一度重挫5.96%，最低跌至每桶90.56美元。布蘭特期油收跌0.47%，為每桶99.1美元，盤中曾大跌5.09%，報94.5美元。

美國各交易所成交量總計為108.6億股，少於過去20日均量124.8 億股。(2-1)