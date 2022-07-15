★分析

InfraCap執行長兼投資組合經理Jay Hatfield表示，市場湧現了對摩根大通和摩根士丹利業績的非理性反應，其實投資銀行業務疲軟並不令人意外。摩根大通警告市場存在不確定性，但如果你還活著、還在呼吸，你就會知道市場本來就存在不確定性。聯準會將升息75基點，但他們不應該這麼做，總是「落後於形勢發展」就好像是聯準會的第三項任務似的。

Wealthspire Advisors資深副總裁Oliver Pursche表示，經濟將會衰退，但是衰退力道溫和，關鍵因素在於勞動力市場仍持續強勁。期於當前的就業情況，經濟衰退不是一個立即的威脅。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示，如果銀行以及之後我們可能從其他財報中獲得的信息是整個經濟的風向球，那麼這將是一個不太美麗的季度。

花旗分析師Jamie Fahy表示，目前的獲利預測太高，我們認為股票可能更大的下跌空間

★類股

標普500指數11大類股跌多漲少，金融股跌1.92%，能源股跌1.90%，原材料股跌1.89%，表現最疲弱。 科技股漲0.93%，漲幅排第一，其次為必需消費類股微升0.16%。

★重磅股

重量級科技股漲跌互見，蘋果漲2.05%，微軟漲0.54%，亞馬遜漲0.21%，Alphabet跌0.89%，特斯拉漲0.54%，Meta跌3.33%，網飛跌1.01%。

在道瓊指數成分股方面，波音漲2.22%，漲幅最大，其次為蘋果漲2.05%、沃爾瑪漲1.95%。旅行家集團（Travelers）跌4.68%，跌幅最大，其次為摩根大通跌3.49%，高盛跌2.95%。

主要晶片股全面收高，高通漲4.62%，恩智浦漲3.10%，應用材料上漲2.91%，德州儀器漲2.31%，超微漲1.39%，輝達漲1.37%，英特爾漲1.34%，美光漲0.83%。

★焦點股

摩根大通下跌3.5%，收在108美元，創下52周新低，拖累標普銀行股指數大跌2.4%。由於提高壞帳撥備，摩根大通上季獲利表現不如市場預期。執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，通膨高漲、消費者信心減弱和地緣政治緊張局勢可能打擊全球經濟前景。該銀行並宣布暫停股票回購計畫。

摩根士丹利跌0.4%，收在74.69美元，該公司上季營收獲利表現均落後市場預期，受投銀業務急凍影響，整體營收大跌11%，單季獲利更較去年同期銳減29%。

蘋果上漲2.05%，收在148.47美元。根據路透社報導，全球智慧手機市場或許陷入困境，但iPhone 13手機仍然暢銷。消息人士表示，iPhone 14已經開始試產，預計於8月投入量產，蘋果看好即將亮相的iPhone 14在推出後的銷售表現會比iPhone 13更好。華爾街普遍認為即使主要經濟體陷入衰退，蘋果的銷售表現仍可能優於整體智慧手機產業。

英特爾漲1.34%，收在37.71美元。該公司已經通知客戶將調漲晶片價格，以應對不斷上漲的生產與原物料成本。日媒援引產業消息人士報導，英特爾這一波漲價可能在秋季生效，漲幅取決於晶片類型，可能從「最小個位數」到超過10%，部份晶片甚至可能漲價20%。

台積電ADR漲2.93%，該全球最大晶圓代工廠第二季業績表現意外強勁，毛利率和獲利再創新高，第三季營收估介於198～206億美元、季增11.2%，亦優於分析師預估的增長5%～10%，台積電並將今年美元營收目標從先前的成長24%～29%上修至成長34%～36%。

康尼格拉食品（Conagra Brands）全年獲利預測令人失望，股價重挫7.2%。

★台股ADR

台積電ADR漲2.93%，收83.67美元，換算台股價格為500.16元。

聯電ADR漲0.30%，收6.62美元，換算台股價格為39.57元。

日月光ADR漲3.54%，收5.27美元，換算台股價格為78.76元。

中華電信ADR跌或1.04%，收41.05美元，換算台股價格為122.69元。(2-2)