台中榮總副院長李政鴻（左）、神外主治醫師黃愉芬（右）今天出面說明賴敏男目前狀況。（張亦惠攝）

南投縣草屯鎮康建生技公司昨天下午6點多發生槍擊案4死1重傷，康建生技負責人賴敏男被送至台中榮總救治，神經外科主治醫師黃愉芬今天出面說明，黃愉芬表示，子彈雖未穿腦但打碎頭骨，昨天晚上到今天凌晨手術將子彈取出，目前昏迷指數約為5，還未脫離危險期。

台中榮總副院長李政鴻表示，昨天賴男送到院時躁動，在急診室做緊急處置後，由神經外科醫師評估進開刀房，昨天晚上10點半左右進負壓手術室，今天凌晨3點半左右出手術房，目前在加護病房觀察中。

至於子彈是由哪裡進、出？黃愉芬表示，由傷口研判，是從左耳後進，擦過左耳旁，卡在左耳上方肌肉層，雖未直接穿過腦部，但打碎賴男的頭骨，花了很多時間把子彈跟碎裂的骨頭做剝離。

黃愉芬說，賴男目前昏迷指數5，情況還未脫離危險期，這幾天還要再觀察生命徵象，後續可能有些感染症或水腦症，子彈穿過的衝擊可能對腦部造成震盪，後續恢復症狀還需再觀察。