最高檢察署15日在警政署忠孝樓大禮堂，召開「111年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長座談會」，會前內政部長徐國勇受訪時，對昨日南投發生駭人聽聞的4死1重傷槍擊命案表示，第一時間他就要求警政署長黃明昭到南投現場坐鎮指揮，黃明昭也回報偵辦進度，今還要趕回來開會非常辛苦，目前警方正在全力緝捕中，有關嫌犯犯案動機等，將等案情結束會再對外說明。

警政署長黃明昭表示，昨他連夜下南投清查，警方目前已鎖定犯嫌身分，現正由南投縣警察局、刑事局等單位聯合查緝中，因發現犯嫌從南投跑到台中，所以也整合台中市警局加入專案小組，目前正擴大追緝中。

黃明昭透露，嫌犯與該公司有關聯性，將等緝捕歸案後釐清其犯案動機。外傳李姓離職員工涉嫌重大，他在8年前曾因操作機械紛爭，與洪姓女課長發生爭執，洪女後來在公司外面路旁，遭歹徒持鐵棍打成重傷，李男當時被依殺人未遂罪嫌起訴，但法院最後判決無罪定讞。

據員工及家屬描述，槍擊案凶嫌的身高體型和李男相似，且他的住處就在公司附近，警方發現，案發後李男行蹤不明，正全力追緝中。