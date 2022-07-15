基隆市長林右昌日前確診後，15日凌晨解隔離，上午就恢復上班。他受訪時表示，目前民進黨北北基桃的市長參選人都已經出線，接下來除全力輔選外，也將對城市發展政策提供建議，希望當選後，能夠一起促進城市進步。

談到民進黨宣布徵召前衛福部長陳時中及無任所大使林佳龍，分別參選台北市及新北市，林右昌認為，黨中央在決定參選人時，有全面性的選舉考量，非僅這兩個城市，而是包括整體的布局，黨中央的決策有他的道理。他認為，隨著市長參選人確定，就是大家全力支持、一起向前。

至於林右昌又將在接下來的九合一選戰中，扮演什麼樣的角色？林右昌指出，北北基桃是個首都生活圈，彼此的關係非常密切，城市的發展更是唇齒相依。他表示不管是基隆或是新北，他都會全力輔選，也會對城市發展政策提供建議與參考，希望未來在參選人當選後，能夠一起促成城市的進步。

林右昌也談到他確診後的情況，他表示前兩三天的症狀比較嚴重，發燒、發冷、盜汗，後來又有咳嗽、流鼻水，大概所有的症狀都有，他也被朋友笑說點了「新冠全餐」。他說，自第三天後接受醫師建議服用抗病毒藥物，才緩解症狀。他也建議民眾要做好防疫，最好不要確診。

談到近日基隆新增確診下降的幅度，林右昌表示，目前疫情狀況仍在預期中，因為正值暑假期間，各類活動增加，預計未來確診數降幅會趨緩，進入平原期。目前防疫仍朝向「與病毒共存」方向努力，民眾做好防疫工作、正常過生活。另外也呼籲民眾踴躍施打疫苗。