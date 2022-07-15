【LIVE直播】陳時中請辭衛福部長 蘇貞昌大讚「暖男、高EQ」

獲民進黨徵召參選台北市長的衛福部長陳時中，昨(14日)正式請辭，外界也關注指揮中心是否會解散？行政院長蘇貞昌今(15日)對此議題並未正面回應，僅說陳時中提出辭呈，現在所有作業都在進行中。

被問及是否已經確定陳時中辭職生效日？現在會不會解散指揮中心？蘇貞昌表示，我們非常感謝陳時中部長擔任指揮官兩年多來盡心盡力，現在他為了服務台北市民，為了能夠為台北市民工作，他提出辭呈，現在所有作業都在進行中。