一名妙齡女子小美前往桃園中壢訪友，卻因為遭友人放鳥，當晚向陳姓男友人借宿，未料陳男心懷不軌，當晚欲與她發生性關係，遭到當場拒絕，陳男一怒下找來羅姓友人聯手痛歐小美，並指示羅男硬上得逞，是後來勒索小美要付10萬才放人，小美趁著去郵局領錢時暗中向行員求助。但陳男卻在司法審理過程中死亡，羅男則始終否認犯罪，法官依強制性交罪判羅有期徒刑8年6月，仍可上訴。

根據判決，陳姓男子透過友人介紹結識被害女子小美，AE000-A108142號（年籍詳卷，下稱A女）後，於108年6月某日，小美與友人相約至中壢火車站後因友人失約，遂聯絡陳男希望住宿一晚。

但當晚陳男在臥室內欲向小美求歡，不顧她口頭拒絕、推阻拒卻及遮拉衣物，仍親吻、撫摸並脫下小美衣服，但是卻遭抵抗而未得逞，陳男心生不滿， 竟呼叫羅男進入房間並指示羅性侵小美，還恐嚇「妳不給我上，我就叫人來X妳，如果你反抗的話就試試看」。

羅男遵照陳男之命，兩人先聯手毆打小美，導致她全身都傷，同時由羅男下手性侵，陳男則在旁觀看，同時口出「不給我上給別人上爽不爽，等下再叫別人進來上妳」。兩人犯案後，陳男還要求小美交付十萬元始肯讓她離去，A女無奈虛意表示同意，於是與陳男前往郵局佯裝領錢，趁隙請郵局人員報警，當員警到場後，小美立向警方表明遭人性侵並求救。

羅男坦承有與小美性發生關係，但矢口否認強制性交，還辯稱與小美是進行性交易，但在過程中聽到玻璃碎掉的聲音，抬頭看向玻璃碎掉的地方，發現陳男出現在窗戶那邊。陳男矢口否認，辯與小美是男女朋友，那天返家發現小美與羅男同發生關係，氣憤下砸破玻璃還進房打她一巴掌，並要她償還交往花費。

但在法院審理時，陳男卻已死亡，因此公訴不受理。法官認定羅男是非不分，盲從指示對女子施暴、強制性交，犯後還否認犯行，依2人以上共同犯強制性交罪，判羅有期徒刑8年6月。