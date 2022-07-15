臉書網友留言。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

民進黨確定由陳時中參選台北市長，並由民進黨立委吳思瑤擔任其競選總幹事。吳今日（14）宣布，邀請立委3位綠委擔任「競選總部副主任委員」兼「分區總督導」。此消息引熱議，但大批綠營支持者一看名單竟有「高嘉瑜」，竟紛湧入吳思瑤臉書留言痛罵表達不滿，有人更直言「憑什麼？」、「她會背刺自己人」、「要防著高」、「太可怕了」。

吳思瑤今日在臉書發文表示，陳時中邀請何志偉、高嘉瑜、林昶佐出任陳時中「競選總部副主任委員」兼「分區總督導」，稱他們過去是「台灣隊」的堅實成員，今天開始他們是「台北隊」的最佳夥伴。

不過，由於高嘉瑜過去多次為各大政策與「自家人」對槓，包括曾為快篩試劑直接槓上陳時中，高臉書文章還遭指揮中心指控為「不正確資訊」，引發全國關注；高也踢爆私人仲介非法亂象頻傳，勞動部卻長期放任不作為等。高的言論屢成焦點，「砲口對內」的形象鮮明，獲得兩極評價。

高嘉瑜的出任引發大批綠營支持者不滿，湧入吳思瑤臉書留言：「高嘉瑜不可以，太可怕了，四年前選市長她怎麼扯民進黨後腿的」、「高嘉瑜？你們幹嘛找人背刺自己啊？那個人是柯文哲的間諜欸！」「高嘉瑜來幫忙民眾黨嗎？」「高嘉瑜就免了吧！是嫌票太多嗎？不知道他是柯文哲的人嗎？」「找高嘉瑜幹嘛？四年前她是怎麼對姚文智的？」「小心高委員陣前倒戈喔！」