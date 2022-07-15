高血壓、高血脂、高血糖俗稱三高，是不少民眾健檢的紅字項目。年過30的高階主管陳先生（化名）多年來的健檢報告都有大片紅字，自認現代人有三高是稀鬆平常的事情，因為公司應酬多、大魚大肉，再次檢查才發現肝指數異常，超音波一照肝臟竟有大顆腫瘤。

過去多認為，肝癌與B、C肝較有關連，其實不然。童綜合醫院一般外科及移植外科副主任暨肝癌治療團隊召集人、醫師薛冠群表示，臨床上未有B、C肝卻罹患肝癌的患者已超過3成。其中「非酒精性脂肪肝」就是急需關注的問題之一，而這類患者如同上述陳先生，大多年輕，也常併有三高等代謝症候群。

●脂肪肝長年累積超危險 罹肝癌機率增

非酒精性脂肪肝就是俗稱的脂肪肝，就是脂肪堆積在肝臟細胞內，又稱肝包油。多數患者不會有自覺症狀，直至肝臟發炎，臨床受檢時，才會顯示肝指數異常。根據107年癌症登記資料顯示，4位肝癌患者中，就有1位是與脂肪肝炎有關。

薛冠群表示，脂肪肝患者大多年輕，每年有0.5%的惡化風險，病程可能會進展至下一階段，經歷脂肪肝炎、肝纖維化、肝硬化，最後才是肝癌。而肝硬化患者每年更有2～3%的惡化風險將演變為肝癌。若拉長年數去看，風險慢慢累積，十年、二十年後罹患肝癌的機率將大大增加，需格外留意、定期檢查。

圖／ＮＯＷ健康提供

●一線標靶藥物有健保給付 肝癌病患勿輕易放棄

隨著醫療科技進步，薛冠群認為，即使不幸罹患肝癌，不應輕易放棄治療。近幾年開始，政府已將一線標靶藥物納入健保給付，其機轉與傳統標靶藥物不同，可同時抑制腫瘤纖維母細胞增生，可望延長患者整體存活期大於一年，無惡化存活期及疾病無惡化時間皆可達半年以上。

薛冠群分享，曾有位60歲的肝癌二期患者，首次手術切除1/3肝臟，追蹤一年又不幸復發，有個5公分的腫瘤轉移至肝臟外側腎上腺的位置，便開始每日口服一次健保給付的一線標靶藥物，2個月後腫瘤縮小至幾近不見、腫瘤指數也回歸正常範圍。

講座報名：高血壓易引起頻尿 泌尿科名醫打破迷思

文章來源：本文由《NOW健康》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章