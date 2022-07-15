黃嘉千和加拿大籍的夏克立16年婚變風波鬧得沸沸揚揚，黃嘉千先前發聲明證實已經進入法律程序，之後就沒再發言，過去一樣為了離婚之事處理到焦頭爛額，更多次飛美國開庭的陳美鳳，昨(14日)出席活動時被問此事，分享過來人前輩的心得說：「我覺得不管怎樣，不要鴕鳥心態，就去面對」。

身材辣、外貌凍齡美麗的陳美鳳除了有全台最美歐巴桑封號，更被稱作黑貓姐，2016年爆出她和前夫David九年婚姻告吹，為此她多次飛往美國處理，某日她在臉書開直播分享紐約的雪景，引來許多粉絲為她加油打氣，她也欣慰說：「現在有人叫我是自由女神、台灣堅強的歐巴桑，我通通接受。」

傳聞陳美鳳花了上億台幣打官司，最後又砸了6千萬和解金才順利休夫成功，談到心路歷程，她雖不捨這些錢放水流，但也坦言沒有什麼比自由更可貴，「人在做天在看，這句話很有意思，一樣米養百種人，我們有這種能力，我們給人欠，不要欠別人，我們比較自在，心安理得。他本來把房子處理掉，我可能還不知道，我還是感謝有些貴人，自己的良心過得去是最重要。」

據《ETtoday星光雲》報導，昨天陳美鳳一身白色套裝出席時尚活動，氣質依舊大方，談到黃嘉千婚變消息，她認為黃嘉千這段時間可能會比較不好過，因為大家都會想要關心進度，不知不覺會對她產生很多壓力，但陳美鳳也隔空替黃嘉千打氣，呼籲她勇敢面對、不能有鴕鳥心態，其他事情就交給專業人士解決，希望盡快有好結果。