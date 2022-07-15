儘管客戶對高階智慧型手機銷售普遍悲觀，但停滯許久的手機鏡頭升級腳步逐漸加速，大立光(3008)董事長林恩平釋出明年下半年Periscope(潛望式鏡頭)可望導入部分客戶旗艦機種，加上AR/VR與車載鏡頭等新興應用增溫，大立光、玉晶光(3406)及揚明光(3504)等光學元件廠可望迎來新一波營運高成長期。

毫無意外地如市場在法說會前預期，上市櫃公司董事長老實樹之一的林恩平再度示警，在法人追問今年上半年因大陸封城、長短料短缺等供應鏈挑戰是否仍有瓶頸，林恩平直言，現在是庫存比較嚴重，而且看起來好像愈來愈嚴重，因為賣得不好。

雖然高階鏡頭需求疲弱，客戶普遍悲觀不可能賣得多，不過，林恩平表示，所有機種都希望導入好鏡頭，有些比較難做的7P或8P在第3季及第4季多一點，明年上半年可變光圈、Double Freeform(雙自由曲面)鏡頭及8P鏡頭規格開得很多，9P也還在推，明年有機會導入。

令市場振奮的是，最早在華為P30 Pro導入的潛望式鏡頭，林恩平也釋出明年下半年Periscope(潛望式鏡頭)可望導入部分客戶旗艦機種，林恩平表示，相較傳統長焦鏡頭，部分客戶為壓低鏡頭高度，讓鏡片更薄，會採取切邊作法，讓鏡頭變成不對稱設計，相對製程難度更高。

由於林恩平釋出的訊息，與近期市場盛傳明年蘋果iPhone 15 Pro Max可望導入首度採用支援10倍光學變焦潛望鏡設計長焦鏡頭時程相近，市場也看好iPhone鏡頭規格大升級，主要供應商大立光(3008)及第二供應商玉晶光(3406)營運可望進入高速成長期。

除潛望式鏡頭可望導入iPhone，另一個受到市場關注的是蘋果AR/MR頭盔，久聞樓梯響的第一代Apple AR/MR的Pancake透鏡主要供應商為玉晶光與第二供應商揚明光(3504)，根據分析師推測，第一代Apple AR/MR將配備2個3P Pancake模組，Pancake透鏡總成本約30美元到40美元，約等同20個高階7P鏡頭，為Apple光學供應鏈中長期新成長動能。

隨著新機拉貨啟動，林恩平表示，7月看起來比6月好，8月理論上會比7月好。

玉晶光董事長陳天慶表示，今年客戶給予訂單量較去年多，全年來看還是樂觀的，只要客戶拉貨正常，今年營收會比去年好，獲利也是正向看待，對公司未來很有信心。

在AR/VR及車用等非手機產品方面，玉晶光總經理郭英理表示，目前VR已經開始有需求，客戶對明年、後年都有計畫性討論，AR可能還要等MicroLED等技術成熟，預計3年後才會放量，至於車用聚焦美系及歐系無人車、ADAS，預計明年及後年會看到成果；今年非手機相關產品占比近10%，希望3年後占比拉升至30%。