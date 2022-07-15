港星鄭伊健當年憑演出《古惑仔》系列電影中「陳浩南」一角而紅遍亞洲，近年他拍戲量減少，鮮少在螢光幕前露面，3月曾驚喜來台拍攝推理劇，最近更被爆料受邀拍攝按摩椅廣告，廠商還找來「台灣陳昊男」客串，形成有趣的同框畫面。
鄭伊健拍攝的台灣按摩椅廣告於13日釋出，他身穿一身黑，化身古惑仔系列電影角色陳浩南，仔細一看竟然有台灣百萬網紅HowHow（陳孜昊）的神韻，兩人不論是長髮造型還是穿著風格都很相像，明顯致敬當年的經典角色陳浩南。
站在男神鄭伊健身旁，HowHow也不改其幽默性格，PO出惡搞貼文：「我是包皮」，吸引網友留言：「陳浩南跟陳昊男」、「右邊這個是台灣how南嗎」、「原來真的是how哥」、「台灣只能有一個昊男就是你，陳孜昊男」、「來點播一首《 極限》！」。
而鄭伊健對著鏡頭擺出酷帥的表情，儘管今年已54歲，整體狀態依舊保持得非常好，絲毫看不出歲月痕跡，凍齡外貌也引來大批網友驚呼：「怎麼可以一直這麼帥」、「鄭伊健都不老的嗎」、「伊健依然帥成這樣耶」。
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