美女主播張齡予今年5月20日宣布結婚與懷孕的好消息，透露年初已與交往3年、黑羚創辦商務中心執行長林子揚(Ryan)登記結婚，照著流程懷上水虎寶寶，沒想到懷孕時確診，所幸最後康復，媽媽跟寶寶都平安，但昨天深夜(7/14)張齡予突然發文，透露在右胸摸到硬塊，因家族有乳癌病史，所以自己已做好最壞的打算，若是得化療，「小孩可能要引產」。

張齡予昨天深夜在臉書po文，透露一整天心情高低起伏，因為這兩天她摸到右胸有硬塊，「捏起來感覺超過五公分長，長型，壓下去會痛、靠近腋下淋巴」，她透露家族有乳癌病史，甚至有人因此病逝，加上聽聞「年輕型乳癌」總是兇猛，很多演藝圈女星如阿桑、姚貝娜及最近的朱俐靜都因此症過世，讓懷孕的她一想到就怕，在公司長官及同事們的幫忙下，火速到醫院接受檢查。

歷經等候，張齡予終於做完看診、檢查並聽取報告，幸好排除了惡性腫瘤的可能性，「腫起來應該是因為乳腺發炎，小囊腫也只需要定期追蹤，還不用太擔心，真的是大大鬆了一口氣，謝謝保佑」，她也坦言，其實已做好最壞的心理準備，認為八九不離十了，整天都想著萬一罹患乳癌，她該怎麼處理？上網爬了文，需要擔心的很多，「化療可能要終止妊娠(存活率多高？、小孩可能要引產)」、「化療後可能影響生育(可是我想要小孩)」、「醫療費有沒有保險cover(我還真的問了我的保險員丁丁)」、「可能要辭職專心治療(那醫藥費夠嗎？還是可以留職停薪？那會不會對公司不好意思？)」，甚至萬一不幸病故，器官捐贈登記不知弄好沒？該怎麼讓爸媽知道？家人怎麼辦？等等。

張齡予坦言其實是個悲觀的人，遇到事情都會先想最壞的結局，但慶幸這回這些過程有先生陪伴，並慢慢安撫她，說了一句：「一起面對喔」，讓她大為感動，「後來知道沒事後，他才忍不住跟我說其實他也很擔心、但也都想好了各種情況，但他還是愛我，所以沒關係」，甚至連老婆萬一提前離開的狀況都想過了，所幸一切都是虛驚一場，只是醫生提醒張齡予，她這種高風險族群，得從30歲開始就定期檢查比較保險，才能及早發現問題及早處理，最後強調：「大家不要以為年輕就忽略了乳房檢查。」