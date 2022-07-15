不過雖然今天康健並沒有營業，但不時有員工進出，面對媒體詢問時不發一語，快速走入大門．（吳建輝攝）

不過雖然今天康健並沒有營業，但不時有員工進出，面對媒體詢問時不發一語，快速走入大門．（吳建輝攝）

康建生技公司位在草屯鎮雙冬地區，靠近半山腰，外人要尋找並不太容易，出入公司僅靠一條3米不到的農路進出，附近住戶也很少，因此若有外人出入，都格外顯得引人注目（吳建輝攝）

而觀察康建公司到農場，短短百公尺的距離，必須經過小條的產業道路，以及工廠的黃土路面，若非熟人一般人恐怕無法進入，也跟警方猜測的熟人所為不謀而合．（吳建輝攝）

南投縣草屯鎮康建生技14日發生震驚全國的4死槍擊案，警方根據線索目前鎖定李姓離職員工涉有重嫌，目前正全力追捕中，檢察官與家屬預計11點到殯儀館驗屍，今天一早康建大門深鎖，警方也在門口守候，不過雖然今天康健並沒有營業，但不時有員工進出，面對媒體詢問時不發一語，快速走入大門．

康建生技公司位在草屯鎮雙冬地區，靠近半山腰，外人要尋找並不太容易，出入公司僅靠一條3米不到的農路進出，附近住戶也很少，因此若有外人出入，都格外顯得引人注目，警方認為兇手與被害者有兇殺或財務糾紛，才因此痛下殺手．

而觀察康建公司到農場，短短百公尺的距離，必須經過小條的產業道路，以及工廠的黃土路面，若非熟人一般人恐怕無法進入，也跟警方猜測的熟人所為不謀而合，另外根據目擊者和員工所述，李姓離職員工涉嫌重大，恰巧在案發後行蹤不明。

警方漏夜偵辦，鎖定監視器畫面槍手騎乘機車逃往台中市霧峰，凌晨刑事局和南投縣警局荷槍實彈圍捕，可惜沒有發現，目前正全力追查兇嫌下落。