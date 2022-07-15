營業具規模企業常因拓展市場或經營業務之需而設立分支機構。截至111年7月，此類營業人共達8.9萬家，占整體營業人5.7%。近兩年國內雖受肺炎疫情衝擊，惟對部分前述營業人影響相較有限，與109年6月相比，其家數增加6721家，增幅8.1%，較無分支機構家數增幅6.7%高(整體平均增6.8%)。

若觀察主要增減業別，以綜合商品零售業增加1992家最多，主因超商、超市持續展店；陸上運輸輔助業因停車場經營業者於5都拓點，增1468家居次；餐食業受火鍋及早餐等連鎖品牌開設新據點，增1151家；食品飲料零售業則來自於平價咖啡連鎖店、保健食品零售店等設立新店挹注，增386家；其他資訊服務業因電商平台鋪設實體通路，增178家。惟部分或因疫情減少實體消費之行業，致分支機構呈現縮減，如布疋服飾零售及批發業、旅行服務業、資訊設備零售業等，減少家數皆達百家，減幅亦較無分支機構之營業人高。

觀察設有分支機構營業人家數，以飲食相關行業家數最多，綜合商品零售因連鎖超商與超市分布稠密，達1.7萬家最多，占該業別家數比重近5成；餐食業因連鎖火鍋、早餐、速食業者等品牌林立，以6873家居次，惟因小規模營業人多，占比僅5.3%；陸上運輸輔助業因經營停車場服務連鎖業者眾，家數達6千餘家，占比逾5成；貨幣中介業因國內銀行、郵政等金融機構服務據點廣布，亦逾4千家。按分支機構營業人占該業別家數比重觀察，以具寡占特性行業比重較高，如大眾捷運、鐵路運輸、銀行、證券、保險及郵政等，占比皆逾9成。