（六福萬怡與知名酒吧「無向 Bar Without」合作，8月27日舉辦「茶韻微醺．無向之夜」，首席調酒師高永霈全新設計4款茶調酒，當茶的香韻遇上酒的醇厚，每一杯都令人著迷。圖／六福旅遊集團提供)台北六福萬怡酒店THE LOUNGE「微醺茶旅」活動回歸後，獨特的茶調酒風味，廣受酒友好評，每逢周末總是一位難求。為回饋酒友支持，THE LOUNGE與台北市知名酒吧「無向 Bar Without」合作，於8月27日舉辦「茶韻微醺．無向之夜」，邀請首席調酒師高永霈全新設計4款茶調酒，選用中式的鐵觀音茶、包種茶，還有西式的可可茶、大吉嶺紅茶入酒。THE LOUNGE並推出優惠票，每張票價1,100元，凡持預購票的民眾，當日可享2杯客座調酒及「酥炸蟹肉起司球佐四紅果茶野莓醬」料理，還可用優惠價400元加購客座調酒，即日起至8月13日間購賣，再享早鳥價1,000元。六福旅遊集團近幾年積極支持在地小農，經常以台灣當令優質食材入菜，以食材原味變化出各種最新鮮的料理，六福旅遊集團的堅持正與「無向 Bar Without」的理念不謀而合，以食材的原始風味為依歸，取自在地美味，再結合調酒師的巧思，貫徹一致的極簡理念，來展現喝酒無比輕盈的意象。8/27日推出的4款限定茶調酒， 每杯售價450元，「Ruby Stone」特選鐵觀音茶葉及美國Michter’s Bourbon威士忌給予烘烤焙火，加深品茶風味記憶，再以希臘傳統的乳香開胃酒搭配紅石榴及葡萄的明亮酸度，鮮紅色澤猶如紅寶石般明亮深邃。「Skin, Pulp & Seed」從經典White Negroni發想，將琴酒替換成義式白蘭地(Grappa)，其中的刺蔥籽、熟香蕉皮、來自坪林的文山包種茶葉及金鑽鳳梨果肉，分別象徵一棵果樹的籽、皮、葉子及果肉，完美呈現一顆果樹意象。過去屏東地區飽受檳榔園破壞水土保持之苦，近年透過發展可可之鄉重新再生，「Cocoa Tea Old Fashioned」向這些可可果農致敬，選用可可的薄殼及豆仁沖泡出可可茶，取代傳統Old Fashioned 中的苦精，結合焦化奶油萃取進陳年蘭姆酒，呈現類似巧克力可頌及Don Papa 蘭姆酒熟成烘烤調性的Old Fashioned。 「Hive Mind」使用台灣超市中容易取得的蘋果牛奶Sous Vide 萃取由蜂群採集的高山茶花蜂花粉，同時熱泡有機大吉嶺茶，用富有金黃色花朵風味的Fernet Hunter苦艾酒作為基底，以平易近人的酒精濃度及呈現，感受富含珍貴物產的山林氣息。

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