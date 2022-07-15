行政院政務委員羅秉成、法務部長蔡清祥及美國在台協會處長孫曉雅致詞（高檢署提供）

台灣高檢署在疫情期間為強化跨境緝毒情資整合及深化國際緝毒合作，日前舉辦「跨境緝毒國際研討會」，邀請美國緝毒署執法人員，與我國緝毒人員共同研商跨境緝毒情資整合及互助模式，並建立台美重大毒品情資即時分享機制。

研討會邀請美國緝毒署執法人員與我國調查局、警政署及海巡署緝毒人員，針對國際毒品情勢及緝毒之變化進行分析交流，並討論因疫情影響東南亞毒品走私路徑等議題，作為提供台美雙方就跨境緝毒工作建立合作管道。

會中另針對近期合成毒品變化快速所面臨之挑戰，邀請台大醫學院法醫學科暨研究所長翁德怡、警察大學警察科技學院長王勝盟、高雄醫學大學林宜靜醫師等人，分享NPS趨勢變化、國外早期預警機制及新興合成毒品管制，希望藉由不同角度，建構新興毒品早期預警、管制及查緝機制。

高檢署為加強緝毒「境外合作＋邊境防堵」，於13日、14日舉辦「跨境緝毒國際研討會」，行政院政務委員羅秉成、法務部長蔡清祥及美國在台協會處長孫曉雅致詞，另高檢署檢察長張斗輝、調查局長王俊力、警政署長黃明昭、海巡署長周美伍、關務署長彭英偉、憲兵指揮部副指揮官夏德宇等首長與會。

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