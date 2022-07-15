金管會祭出穩定台股措施，即擴大信用交易補差額的擔保品範圍，15日正式生效，金管會主委黃天牧15日盤前受訪時指出，這項措施是看到擔保維持率從高點170％多降到150％，覺得有必要推出，措施何時退場仍待觀察，主要是目前美國仍在一波波升息，7月是否再升息，幅度有多大；通膨是否能抑制、供應鏈問題是否能解決等。

黃天牧並透露，7月11日違約交割7.7億元中，有6億多元是因為新北市一名「大戶」進行當沖時有些差錯，所以出現違約交割6億元，算是少見情況；他強調，30歲以下年輕人在這波股市下跌中受傷並不多，如上半年違約交割中，30歲以下年輕人約99人，比率非常小，當沖違約3,000多人中，30歲以下年輕人也只有130多人。

黃天牧表示，金管會的職責是負責維持金融市場秩序及資本市場發展，每天都在觀察股市發展，在必要時推出適當的措施，因此14日宣布，鼓勵上市櫃公司若覺得自家股價過低，就執行庫藏股，二是放寬信用交易補差額的擔保品範圍，讓投資人不必賣股補現金。

黃天牧並強調，金管會祭出措施不必然與國安基金進場有關，國安基金亦是看到相關指標作出決策。

至於國安基金進場後是不是股市就算落底？黃天牧表示自己不是股市專家無法分析，但他強調這波是因為美國要解決通膨問題，且2008年以來的寬鬆貨幣政策大家也一直在關心何時要落幕，升息及縮表是必然，只是去年因為通膨，今年開始升息，升息速度較快。

黃天牧表示，這波與2008年及美國次貸風暴不同，當時是結構型商品包了很多有毒資產，欠缺流動性造成，這次是地緣政治、通膨及美國快速升息等，也是前所未見，不過目前看來，台灣的金融業韌性仍夠，資產品質亦佳。