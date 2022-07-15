掛綠荔枝一顆曾拍賣天價239萬，為何這麼貴？圖為增城掛綠荔枝。（中國新聞網）

中國新聞網15日報導，近日有大陸媒體報導稱，北京SKP商場中出售的掛綠荔枝標價高達1049元（人民幣，下同，約合新台幣4563元）一斤（500公克），且上架兩天就已賣光。有網友驚嘆：「明碼標價的算什麼刺客？」「那不是刺客了，是帶刀侍衛。」能賣上千元的掛綠荔枝，究竟是什麼來頭？

中新財經報導，除SKP商場論斤賣掛綠外，不少掛綠荔枝則是按顆數賣。在某電商平台上，這種來自廣東增城的荔枝大多以顆數計，被裝進精美的錦盒裡，錦盒裡還附有對掛綠荔枝的介紹：「殼紅帶綠，而且都有一條綠色絲帶纏著，肉潔白晶瑩，清甜爽口，是嶺南四大佳果之一。」

中新財經比較發現，電商平台上的掛綠荔枝價格普遍在200-300元／斤不等，最貴的單顆荔枝的標價為98.8元／顆。

中新財經稱，一名商家說，掛綠荔枝產量稀少，需要現採現摘，因此不接受指定發貨時間。「一般是6月下旬上市，目前已經是掛綠荔枝成熟的中後期了，下單都是排單發貨，7月底估計沒有了。」她表示，「這個很稀有，增城人也未必吃過。」

為何這麼貴？掛綠荔枝的昂貴並非出自行銷，而是「物以稀為貴」。

據媒體報導，作為荔枝中的珍稀品種，增城掛綠在清代為宮廷貢品。嘉慶年間，百姓不堪官吏勒擾，砍光了掛綠荔枝樹，只有縣城西郊西園寺(現荔城掛綠廣場)一棵得以倖存。

如今，增城全區有掛綠後代4000餘株，遍布各鎮街，這些掛綠皆由西園中的母樹嫁接而來。

中新財經報導，有商家表示，掛綠嫁接的代數越多，結出的果越差，價格也更便宜，市面上多數能買到的掛綠為3-4代。不少商家均稱自家銷售的掛綠荔枝為二代掛綠。

市面上銷售的掛綠荔枝已如此昂貴，掛綠母樹上的荔枝更是有價無市。

2001年-2002年，增城曾連續慈善拍賣了20顆西園母樹掛綠荔枝。2002年，10顆掛綠荔枝總計拍出131.5萬元，最貴的一顆以55.5萬元（約合新台幣239.25萬元）的價格成交，打破了金氏紀錄，成為世界上最貴的水果。

此後，增城政府不再進行拍賣，而是以將掛綠荔枝贈送給「抗非英雄」、「十佳好人」等方式還果於民。

感嘆掛綠荔枝價格之餘，不少網友的關注點還有：這麼貴的荔枝，究竟好不好吃？

明末清初著名學者、詩人屈大均曾在《廣東新語》裡如此形容：「掛綠爽脆如梨，漿液不見，去殼懷之，三日不變。」

在社交平台上，有購買過的網友表示，掛綠荔枝吃起來「核大爽脆」，也有網友吐槽稱，「和普通荔枝沒什麼兩樣。」