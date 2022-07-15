據《英國金融時報》（Financial Times）報導，北約和歐盟國家正積極推動如何更有效地追蹤提供給烏克蘭的武器，以應對犯罪集團將這些武器走私出烏克蘭，並流入歐洲黑市的嚴重問題。

自俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來，西方國家已承諾提供超過100億美元（近3000億台幣）的軍事支援，從步槍、單兵反坦克武器、肩射飛彈，大到戰甲車，火砲和大量彈藥。

據參與會議的西方官員說，許多北約成員國正在與基輔政府討論某種形式的追蹤系統，還有烏克蘭供應武器的詳細庫存清單，其中一位西方官員繼續向《英國金融時報》表示：「這些武器最後的下落在波蘭南部，緊接著被運往邊境，然後被分裝近各式車輛通過：卡車、貨車，有時是私家車」從那一刻起這些武器便失去了下落，他們會在哪裡被使用，甚至他們是否還留在這個國家。

暗網上的標槍飛彈和配送方案（圖：Telegram）

美國軍備控制暨國際安全事務次卿詹金斯（Bonnie Denise Jenkins）週二表示，鑒於烏克蘭現在「挑戰性局勢」，美國運往烏克蘭的武器落入壞人之手的可能性是當前考慮事項之一，「美國將會非常認真保護我國國防技術的責任，並防止其轉移或非法擴散」詹金斯在布魯塞爾告訴記者，「我們對烏克蘭政府承諾充滿信心」詹金斯補充說。

烏克蘭國防部長的顧問薩克（Yuriy Sak）說：「任何武器進入烏克蘭或離開烏克蘭，或有必要移動時，都受到烏克蘭和我們的國際夥伴的密切監視和監督」，打了一劑強心劑。

本周在歐盟內政部長會議上討論了從烏克蘭販運武器的問題，而週一，歐盟執委會在鄰國摩爾多瓦成立了一個「歐盟支援中心(EU Support Hub)」，以提供專業知識和合作，以打擊武器走私等問題。

「很難避免走私販運，我們在前南斯拉夫都沒能實現這一個目標，現在烏克蘭也將難以避免」捷克國防部長切諾秋娃（Jana Černochová）週五在布拉格告訴記者。她說，她相信捐助國正在採取一切必要措施跟蹤武器，但也警告說，不可能跟蹤每個專案。

於黑市中販售的標槍反坦克飛彈（圖：Telegram）

歐洲刑警組織（Europol）在4月表示，其調查顯示，從烏克蘭向歐盟販運武器以供應有組織犯罪集團已經開始，這對歐盟安全構成潛在威脅。

「俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭導致該國大量槍支和爆炸物擴散」歐洲刑警組織在發給各國政府的簡報中說。

「戰爭一開始時，烏克蘭官員還持續有在登記發放給平民的槍支和登記冊，但隨著戰爭的進行，這種做法被捨棄了，從那時起，槍支發放毫無紀錄」，並呼籲「從歐盟轉移到烏克蘭的武器和其他軍事物資的登記冊」，以便於執法機構追蹤它們。

如何有追蹤並阻止這些武器流出烏克蘭，將會是一個持續性的課題。